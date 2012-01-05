〔货币市场〕短期美元融资成本续升,对欧元区融资需求的忧虑重燃

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透纽约1月5日电---短期美元融资成本周四小幅上升,因对欧洲地区融资需求的担忧重燃,致使欧洲债券市场遭抛售,意大利和西班牙债券下跌且欧元抛盘沉重.
美国投资者对欧元区维持谨慎看法,後者今年将有大量主权和银行债务到期.
欧元区周四坏消息频传,尽管法国80亿欧元(103亿美元)的长期新债标售获得坚实需求.
意大利裕信银行(UniCredit)股价爆挫逾14%,因市场对其以69%折价发行新股的计划感到忧虑.另一方面,西班牙政府否定了有关其将成立一家银行保管区内有毒地产资产的想法.
三个月期欧元/美元互换息差EURCBS3M=ICAP小升至1.11%,去年上半年则持於0.5%下方,当时围绕欧元区的忧虑尚未激化.
三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周四连续第二日持平於0.58250%.(完)
--编译 吴云凌;审校 张若琪
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。