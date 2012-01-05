〔美国经济〕12月零售销售上升,但商家大幅打折损及利润

路透1月5日电---许多美国连锁店在假期销售季不得不依靠大幅打折来招徕顾客,因此12月总体营收虽然略高於预期,但利润却大受影响.

有消息称,美国消费者在衰退过後仍不愿购买全价商品,这在2012年初绝非好兆头.

"最近几年,零售商把消费者训练得非打折商品不买,"Federated Clover Investment Advisors的投资组合经理Lawrence Creatura说.

"这其中蕴含风险,如果零售商打折的幅度不得不超出原定计划,就会影响利润."他说.

J.C. Penney(JCP.N), Gap(GPS.N), Limited BrandsLTD.N, American Eagle Outfitters(AEO.N)和Children's Place(PLCE.O)等零售商均在假日季大力促销.

如果消费者前来购物,也只是因为有促销优惠,专家认为这种情况将在2012年延续.

"我认为现在零售商主要是在争夺市场份额,"美国国际购物中心协会(ICSC)首席经济学家Michael Niemira说,"一些商家的表现继续给人以深刻印象,其它零售商则令人失望.在2011年表现好的商家多数在当年假日购物季也有出色表现."

ICSC预计1月零售商同店销售仅增长3%,因假日过後购物热潮会告一段落,同时通胀也趋於温和.(完)