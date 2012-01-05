〔纽约汇市〕欧元大跌,受累于市场对欧洲主权债和银行融资需求的忧虑

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
* 欧元跌至2010年9月以来最低
* 欧元兑日圆挫至11年低位
* 投资者抛售欧元,尽管法国公债标售获追捧
* 美国就业数据为美元强势添力
路透纽约1月5日电---欧元兑美元周四跌至逾一年低位,兑日圆触及11年低位,因投资者担忧欧元区经济体和银行业募集资金的能力.
数据显示美国12月民间就业人数大增且初请失业金人数进一步减少,也提振美元.数据凸显美国和欧洲经济之间的差距日益扩大,很多分析师称欧洲经济已步入衰退或濒临衰退.
这些数据促使投资者青睐美元,美国劳工部将於周五公布12月非农就业岗位数据,这经常是推动金融市场的一场重头戏.
欧元对法国公债标售结果的反应仍是下跌,与周三如出一辙,当时投资者抛售欧元,尽管德国发债获得合理的需求.
分析师称,下周的意大利和西班牙公债标售或令市场保持紧张并令欧元承压.是次发债被视为对这两个国家今年的首道重要再融资考验.
"有几个理由让我们认为到最後西班牙比意大利更让人担心,"Brown Brothers Harriman全球外汇策略主管Marc Chandler称.
"投资者的关注焦点一直是意大利大型银行在融资方面的挑战.他们尚未将注意力转向西班牙银行业的资金需求."
意大利最大银行--意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)大幅折价供股,已凸显这个欧元区第三大经济体的融资窘境,也使得投资者不愿买入欧元.
欧元兑美元EUR=一度跌至2010年9月以来低位1.2775,最新下挫1.2%,报1.2782.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。