〔纽约汇市〕欧元大跌,受累于市场对欧洲主权债和银行融资需求的忧虑

* 欧元跌至2010年9月以来最低

* 欧元兑日圆挫至11年低位

* 投资者抛售欧元,尽管法国公债标售获追捧

* 美国就业数据为美元强势添力

路透纽约1月5日电---欧元兑美元周四跌至逾一年低位,兑日圆触及11年低位,因投资者担忧欧元区经济体和银行业募集资金的能力.

数据显示美国12月民间就业人数大增且初请失业金人数进一步减少,也提振美元.数据凸显美国和欧洲经济之间的差距日益扩大,很多分析师称欧洲经济已步入衰退或濒临衰退.

这些数据促使投资者青睐美元,美国劳工部将於周五公布12月非农就业岗位数据,这经常是推动金融市场的一场重头戏.

欧元对法国公债标售结果的反应仍是下跌,与周三如出一辙,当时投资者抛售欧元,尽管德国发债获得合理的需求.

分析师称,下周的意大利和西班牙公债标售或令市场保持紧张并令欧元承压.是次发债被视为对这两个国家今年的首道重要再融资考验.

"有几个理由让我们认为到最後西班牙比意大利更让人担心,"Brown Brothers Harriman全球外汇策略主管Marc Chandler称.

"投资者的关注焦点一直是意大利大型银行在融资方面的挑战.他们尚未将注意力转向西班牙银行业的资金需求."

意大利最大银行--意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)大幅折价供股,已凸显这个欧元区第三大经济体的融资窘境,也使得投资者不愿买入欧元.