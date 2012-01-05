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债券 | 2012年 1月 6日 星期五 07:51 BJT

〔美国基金〕1月4日当周货币市场基金减少18.9亿美元--ICI

路透1月5日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至1月4日当周,美国货币市场共同基金总资产减少18.9亿美元,至2.693万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产减少68.8亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少7亿美元,免税基金增加56.9亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加63.1亿美元至9,452.3亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加6.1亿美元,至1,985.1亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加24亿美元至5,482.3亿美元.免税基金资产增33.1亿美元至1,984.9亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少82亿美元至1.748万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少74.9亿美元至7,619.4亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少31亿美元至8,877.6亿美元.免税基金资产增加23.8亿美元,至980亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 孙茉莉;审校 张若琪

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