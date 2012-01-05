〔美国数据〕ADP民间就业人数飙升,然或存在季节性因素(更新版)

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路透纽约1月5日电---美国就业市场加快复苏,一项民间部门聘雇指标在12月飙升,而一周初请失业金人数也下降,暗示一度低迷的就业市场或可在2012年继续走坚.

据民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,12月ADP民间就业人数增加32.5万人,而之前分析师预估的增幅几乎仅为实际增幅的一半.此外,12月就业人数的增幅也要高於11月的20.4万人.

不过许多分析师看法谨慎,称该数据或受到了季节性因素的扭曲.

Joel Prakken就职于协助该项调查的公司Macroeconomic Advisers,他对媒体表示,通常年底该项数据含有水分,因雇主会出於会计原因将雇员保留在花名册上,该数据可能会被下修.

"我们当然看到了就业市场上一些更为鼓舞人心的消息,但要明白,它反映了一年中非常波动的一个时段--节日季节以及新年後的几天,"Economic Outlook Group首席全球分析师Bernard Baumohl说.