〔美国数据〕ADP民间就业人数飙升,然或存在季节性因素(更新版)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(新增细节)
路透纽约1月5日电---美国就业市场加快复苏,一项民间部门聘雇指标在12月飙升,而一周初请失业金人数也下降,暗示一度低迷的就业市场或可在2012年继续走坚.
据民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,12月ADP民间就业人数增加32.5万人,而之前分析师预估的增幅几乎仅为实际增幅的一半.此外,12月就业人数的增幅也要高於11月的20.4万人.
不过许多分析师看法谨慎,称该数据或受到了季节性因素的扭曲.
Joel Prakken就职于协助该项调查的公司Macroeconomic Advisers,他对媒体表示,通常年底该项数据含有水分,因雇主会出於会计原因将雇员保留在花名册上,该数据可能会被下修.
"我们当然看到了就业市场上一些更为鼓舞人心的消息,但要明白,它反映了一年中非常波动的一个时段--节日季节以及新年後的几天,"Economic Outlook Group首席全球分析师Bernard Baumohl说.
市场似乎也持怀疑态度.美国股市指标股指下跌,避险的美国公债则小升,令指标10年期公债收益率保持在2%以下.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。