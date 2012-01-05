版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 07:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月5日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 52.97 -0.59 -1.10 4260862

搜狐 (SOHU.O) 50.94 +0.42 +0.83 712361

网易 (NTES.O) 45.31 +0.13 +0.29 237757

百度 (BIDU.O) 123.27 +1.28 +1.05 4772028

亚信科技 ASIA.O 7.53 -0.06 -0.79 327501

侨兴环球电话 XING.O 0.63 -0.02 -3.00 54157

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.26 +0.12 +0.91 2762325

联电 (UMC.N) 2.18 +0.02 +0.93 366494

日月光 (ASX.N) 4.53 +0.12 +2.72 223061

矽品精密 (SPIL.O) 4.74 +0.13 +2.82 1534184

和信超媒体 (GIGM.O) 0.81 -0.01 -1.21 65740

友达 (AUO.N) 4.39 +0.05 +1.15 82483

中华电信 (CHT.N) 32.80 +0.05 +0.15 91515

台湾国际航电 (GRMN.O) 39.64 +0.28 +0.71 973989

香港

中国移动 (CHL.N) 49.21 +0.58 +1.19 274905

中国联通 (CHU.N) 21.35 +0.25 +1.18 209114

中国电信 (CHA.N) 57.79 +0.29 +0.50 23381

中芯国际 (SMI.N) 2.37 +0.04 +1.72 24275

(完)

--整理 吴云凌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐