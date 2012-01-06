宝马跃居美国豪华车市场最畅销品牌

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月5日电---周四发布的企业数据显示，宝马超越戴姆勒公司(DAIGn.DE)的梅赛德斯-奔驰，成为2011年美国豪华车市场的最畅销名牌。丰田公司(7203.T)的雷克萨斯因库存问题排名下滑。
宝马2011年在美国市场销量同比增长13%，达到247,907辆。梅赛德斯-奔驰在美国市场销量也增加13%，达到245,231辆。
宝马的崛起结束了雷克萨斯连续11年占据美国豪华车市场最畅销品牌的历史。2011年，雷克萨斯在美国销量下滑13%，至198,552辆，排名第三。丰田公司和雷克萨斯的销量均受累於去年3月的日本地震和海啸的影响。
丰田周三预计，2012年，雷克萨斯在美国的销量将增长逾20%。
宝马和梅赛德斯-奔驰均将其12月份的汽车销量推迟至周四才发布。美国市场的其他主要汽车制造商周三均发布了12月份和全年的销售业绩。
包括Mini品牌五款车型在内，宝马去年在美国的销量达到305,418辆，比2010年增加15%。
包括Sprinter商务车和Smart车型在内，梅赛德斯-奔驰去年在美国的销量达到254,460，比2010年增长17.5%。
通用汽车(GM.N)的别克和凯迪拉克分列豪华车销量榜的第四和第五位。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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