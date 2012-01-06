宝马跃居美国豪华车市场最畅销品牌

(本文由路透中文网编译提供)

路透1月5日电---周四发布的企业数据显示，宝马超越戴姆勒公司(DAIGn.DE)的梅赛德斯-奔驰，成为2011年美国豪华车市场的最畅销名牌。丰田公司(7203.T)的雷克萨斯因库存问题排名下滑。

宝马2011年在美国市场销量同比增长13%，达到247,907辆。梅赛德斯-奔驰在美国市场销量也增加13%，达到245,231辆。

宝马的崛起结束了雷克萨斯连续11年占据美国豪华车市场最畅销品牌的历史。2011年，雷克萨斯在美国销量下滑13%，至198,552辆，排名第三。丰田公司和雷克萨斯的销量均受累於去年3月的日本地震和海啸的影响。

丰田周三预计，2012年，雷克萨斯在美国的销量将增长逾20%。

宝马和梅赛德斯-奔驰均将其12月份的汽车销量推迟至周四才发布。美国市场的其他主要汽车制造商周三均发布了12月份和全年的销售业绩。

包括Mini品牌五款车型在内，宝马去年在美国的销量达到305,418辆，比2010年增加15%。

包括Sprinter商务车和Smart车型在内，梅赛德斯-奔驰去年在美国的销量达到254,460，比2010年增长17.5%。

通用汽车(GM.N)的别克和凯迪拉克分列豪华车销量榜的第四和第五位。（完）