〔美国债市〕1月4日止当周外国央行减持美国公债和机构债--FED

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约1月5日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,最近一周外国央行持有的美国公债和机构债总量下降.
美联储称,截至1月4日当周,外国央行持有的美国公债和机构债合计减少90.5亿美元,至3.402万亿(兆)美元.
持仓明细显示,外国央行持有的美国公债总额下降85.6亿美元,至2.671万亿美元.
外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构所发行或担保的证券持有量下降4.94亿美元,至7,313亿美元.
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外国央行尤其是亚洲国家央行,近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是其中持有美国公债最多的两个国家.
欲浏览美联储报告全文,请点击(here)(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。