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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 07:30 BJT

****日韩经济指标预测--1月6日-1月13日****

路透1月6日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------1月2日当周-----------------------------------

1月6日(五)

暂无重要指标公布

--------------------------------1月9日当周-----------------------------------

1月8日(日)

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.2%

(较上年同期) -- +5.1%

1月9日(一)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) -- -- 买超1,464

外资投资日股(亿日圆) -- 卖超489

1月10日(二)

2300 韩国失业率 12月 -- 3.1%

2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 13,047.63

1月11日(三)

0500 日本领先指标(较上月) 11月 -- 持平

同时指标(较上月) -- +1.3

2350 日本银行放贷(较上年同期) 12月 -- +0.2%

2350 日本未经调整经常帐盈余(较上年同期) 11月 -- -62.4%

(亿日圆) -- 5,624

1月12日(四)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 11月 -- +8.9%

0500 日本服务业景气判断指数 12月 -- 45.0

2100 韩国进口物价(较上年同期) 12月 -- +11.8%

出口物价(较上年同期) -- +5.4%

1月13日(五)

暂无重要指标公布 (完)

--编译 隋芬;审校 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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