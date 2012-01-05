《美国重要政经日程》--1月6日

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布12月就业形势报告.
1330 - 农业部公布一周出口销售数据.
1530 - 财政部负责经济政策的部长助理Jan Eberly就12月就业数据和经济复苏举行新闻简会.
1740 - 美联储理事杜克在弗吉尼亚州银行家协会2012年金融预测会议前,发表"经济和住房市场情势"的演讲.
1800 - 美联储理事理事拉斯金在马里兰州银行家协会首次星期五经济展望论坛,发表有关"社区银行监管"的演讲.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张荻
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。