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货币新闻 | 2012年 1月 6日 星期五 07:49 BJT

《美国重要政经日程》--1月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布12月就业形势报告.

1330 - 农业部公布一周出口销售数据.

1530 - 财政部负责经济政策的部长助理Jan Eberly就12月就业数据和经济复苏举行新闻简会.

1740 - 美联储理事杜克在弗吉尼亚州银行家协会2012年金融预测会议前,发表"经济和住房市场情势"的演讲.

1800 - 美联储理事理事拉斯金在马里兰州银行家协会首次星期五经济展望论坛,发表有关"社区银行监管"的演讲.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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