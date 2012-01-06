《中国报摘》--中国证券报1月6日

* 头版头条:

--2012年中国A股"开门绿"後,周四继续下跌,沪综指.SSEC收盘点位创逾33个月收盘新低.另外,深成指、创业板及中小板股票亦纷纷加入"新低"行列.

* 其他:

--针对有关重庆啤酒集团及其控股股东重庆轻纺集团欲减持重庆啤酒(600132.SS)的市场传闻,重庆啤酒董事长、重庆轻纺集团董事长均表示消息为假,未有减持公司股份意向.

--国务院国资委主任王勇表示,今年要加强对境内融资平台公司和境外国有资产的监管、国有产权交易监管、以及规范上市公司国有股东行为等.

--中国人民银行《支付机构互联网支付业务管理办法(徵求意见稿)》规定,支付账户的开立将实行实名制,支付机构为客户开立支付账户应与客户签订书面协议.

--中国航空工业集团公司总经理林左鸣表示,中航工业推进上市决心从未动摇,加快重组速度有待政策"破冰",研究院类资产是未来重组重点.

--国家电网公司2011年实现利润总额533亿元人民币,同比增长18%,电网投资首超3,000亿元,达3,019亿元;计划2012年实现利润增长16%至620亿元,电网投资增78亿元至3,097亿元.

--大型券商--中信证券(6030.HK)(600030.SS)发布报告称,当前中国资本市场的主要矛盾是旺盛的投融资需求和金融产品短缺之间的矛盾,金融产品短缺制约了资本市场对国民经济的贡献.

--中工国际(002051.SZ)称,与加拿大普康控股(阿尔伯塔)公司现有股东签署协议,将以11,934万加拿大元(约合7.37亿元人民币)的价格,收购後者60%股权.

--金地集团(600383.SS)2011年实现签约金额309.2亿元,大大低於年初制定的400亿元销售目标.不过,该公司去年销售业绩依然同比增长9.1%.

--宝钢股份(600019.SS)称,全资子公司宝钢国际通过上海联合产权交易所摘牌收购宝钢金属汽车零部件板块,价格5.42亿元.

--中国石化(0386.HK)(600028.SS)称,接到通知,财政部决定从2011年11月1日起,将石油特别收益金起征点提高至55美元.

--由於主营业务增长情况较好,中国北车601299.SS预计2011年实现归属於母公司股东的净利润比上年同期增长50%以上.(完)

--整理 李宏薇; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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