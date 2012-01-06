〔美国个股〕美国银行收涨近9%,受美国出台楼市激励计划臆测提振

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透1月5日电---美国银行(BAC.N)股价周四收盘大涨近9%,远超其他大型银行股,因市场臆测,奥巴马政府可能推出一项上万亿(兆)美元的抵押贷款再融资计划.
有关该计划可能出台的一则博客文章周四引发市场热议,不过一名政府官员对路透称,白宫并未考虑这样的计划.
美银股价收盘大涨0.50美元或8.6%,至6.31美元,百分比涨幅远超KBW银行类指数的其他成份股.美银股价今年已上涨超过13%,2011年全年累计重挫58%.
"美银或许是得到了楼市计划传闻的提振."SNL Financial的银行分析师暨特约编辑Nancy Bush表示,但同时称,利好的就业消息亦可能构成了支撑,因美银非常仰赖美国经济表现.
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。