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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 08:19 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--1月6日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日
    1/6       沪   江南嘉捷   780313       5,600      12.40-13.00   24.80-26.00 华泰联合 1/11
    1/9       深   海思科     002653      *4,010        *20.00       *32.87     中信证券 1/12
    1/11      深   扬子新材   002652       2,668          --           --       湘财证券 1/16
   *1/16      深   飞利信     300287    不超过2,100       --           --       银河证券 1/19
   *1/16      深   朗玛信息   300288    不超过1,340       --           --       宏源证券 1/19

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日
   1/6    深    博彦科技  (002649.SZ)    2,000          22.00        39.86     西南证券
   1/6    深    加加食品  (002650.SZ)    3,200          30.00        40.54     东兴证券
   1/6    深    利君股份  (002651.SZ)    3,300          25.00        17.61     广发证券
   --     深    温州宏丰    300283         --           20.00        32.32     中德证券 
   --     深    苏交科      300284         --           13.30        35.95     中信建投 
   --     深    国瓷材料    300285         --           26.00        55.32     招商证券 1/9
   --     深    安科瑞      300286         --           30.00        32.97     日信证券 1/9   

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 冉莹; 审校 曾祥进

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