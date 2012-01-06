《新兴市场重要经济事件预告》--1月6日-1月13日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(除特别说明,均为GMT时间)
1月6日(五)
印度普纳--印度央行副总裁Shri Anand Sinha在主题为"巴塞尔III规定-旨在进一步增强银行业实力"的研讨会上发表主旨演讲.
布拉格--捷克央行公布12月21日会议记录.
塔林--爱沙尼亚央行发布2011年12月通胀报告.
1月9日(一)
华盛顿--第五届世界银行合约储蓄会议(至1月11日).
墨西哥城--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚访问墨西哥(至1月13日).
1月10日(二)
北京--美国财政部长盖特纳访问中国(至1月11日),并会晤中国副总理王岐山.
华沙--波兰央行举行货币政策会议(至1月11日).
布达佩斯--匈牙利央行举行无利率决议会议.
马普托--莫桑比克央行举行货币政策委员会会议.
1月11日(三)
北京--美国财政部长盖特纳会晤中国副总理王岐山.
日内瓦--世界经济论坛发表2012年全球风险报告.
华沙--波兰央行货币政策会议(最後一日).
内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策委员会会议.
1月12日(四)
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,随後发表利率声明和举行新闻发布会.
雅加达--印尼央行理事会会议.
利马--秘鲁央行议息会议.
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策月报(2011年12月).
圣地亚哥--智利央行货币政策会议.
1月13日(五)
科伦坡--斯里兰卡央行货币政策会议.
首尔--韩国央行货币政策委员会会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
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路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)