〔中国电力〕国家电网2011年利润同比增18%至533亿元,今年拟增16%

路透北京1月6日电---中国国家电网公司总经理刘振亚周四预计,2011年公司实现利润总额533亿元人民币,同比增长18%,计划今年实现利润增长16%至620亿元.

新华社援引刘振亚在国家电网年度工作会议上的讲话并称,去年电网投资首超3,000亿元,达3,019亿元;今年目标增78亿元至3,097亿元,而完成固定资产投资计划在3,363亿元.

国务院国资委此前数据显示,2010年国家电网利润总额450亿元,其中净利润324.4亿元,在102家央企中排名第六.

此外,国家电网计划2012年实现售电量33,700亿千瓦时,增长9%;营业收入19,425亿元,增长15.9%.

刘振亚还在会上表示,2012年国家电网将在智能电网建设上取得新突破,尤其要集中力量推进特高压输电工程的前期工作,确保多项特高压交直流输电工程在年内核准或开工建设.

他认为,一批特高压输电项目的国家审批工作推进困难,成为制约电网发展的瓶颈,国家电网下一步要努力推动公司的五年电网规划纳入国家"十二五"(2011-2015年)电网专项规划.

"我国无论是解决煤电运紧张矛盾,保障能源基地大规模开发和可靠送出,还是适应风电、太阳能发电等清洁能源的大规模并入电网使用,都迫切需要加快建设坚强智能电网."他表示.

近年来国家电网一直努力打造统一的坚强智能电网.其中,"坚强"概念主要由可以实现远距离、大规模输电的特高压骨干网架实现.

国家电网今年将确保四项特高压交流工程和三项特高压直流工程获得国家核准并开工."四交三直"即锡盟至南京、淮南至上海、蒙西至长沙、雅安至皖南特高压交流工程,哈密南至郑州、溪洛渡至浙西、 哈密西至重庆特高压直流工程.还要力争浙北－福州一条特高压交流工程,和准东－四川、锡盟－泰州两条特高压直流工程在年内获得核准.(完)