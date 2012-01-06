〔中国经济〕商务部预计今年社会消费品零售总额增长14%以上--新华

路透北京1月6日电---中国商务部市场运行和消费促进司副司长王斌预计,2012年中国社会消费品零售总额增长14%以上.考虑到目前消费增速出现减缓势头,需结合经济结构调整、可持续和民生发展,研究出台新的促进消费的政策措施.

新华社周四晚间援引他的话称,2012年世界经济复苏的不稳定性和不确定性上升,短期内国际经济环境难以明显好转.国内经济增长下行压力和物价上涨压力并存,影响市场平稳运行的不确定性因素也在增多,但消费保持平稳较快增长的基础依然坚实.

"综合来看,2011年消费对经济的拉动作用明显增强.前三季度,最终消费对经济的贡献率为47.9%,比2010年同期提高15.2个百分点,预计2011年消费对经济的贡献率将比2010年有大幅提高."王斌称.

他并指出,2011年中国居民收入稳步增长,社会保障体系进一步完善,一系列新政策及时出台,消费补贴政策效果明显,流通体系进一步完善,消费保持了较快增长.

根据商务部的资料,2011年中国消费形势总体良好,预计全年社会消费品零售总额18万亿元人民币,同比增长17%.从历史数据来看,比过去十年年均增速高2.1个百分点,仍处於较快增长区间.(完)