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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 08:25 BJT

〔日本股市〕盘初下跌,欧元疲软抵销美国就业数据乐观预期

路透东京1月6日电---日股日经指数周五盘初小幅下跌,因欧元疲软打击市场情绪,抵销对美国就业市场回暖的更乐观预期.近期数据显示美国经济韧性增强,改善就业面看法.

日经指数.N225盘初下跌0.2%,报8,475.97点.东证股价指数.TOPX亦下滑0.2%,至734.66点.(完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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