〔金砖国家〕1月5日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透1月6日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月5日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.54%,报932.44点.
中国股市:沪综指周四收跌1%至近34个月新低,受创业板再融资制度建设加速消息,深市小盘股全面暴跌,亦拖累沪指走低,沪市金融板块的上涨亦难粉饰大盘颓势.分析人士称,随着高估值的中小盘股"挤泡沫"持续,短线股指料向下考验2,100点支撑.沪综指.SSEC收报2,148.452点,跌20.938点或0.97%,此前收盘低位为2009年3月13日的2,128.848点.深市创业板指数大跌5.69%.沪深300指数2012年1月合约CIFF2尾盘报2,292.0点,跌0.93%,成交量为313,766手.[.SSCN]
香港股市:收高,受石油类股强势所拉抬,但成交低落及防御类股走强,表明市场戒慎以对,因全球市场再度担忧欧元区情势;目前最新亮点为法国今日稍晚的标债状况.恒生指数.HSI收高0.46%至18,813.41点,恒生国企指数.HSCE收涨0.46%至10,140.92点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四跟随中间价小幅收低,受隔夜美元指数反弹牵动.因欧债危机前景未明,美元近一阶段预计维持相对强势."我觉得在一季度,人民币都不会有太强的升值动力,主要是外围的环境非常的不明朗,"华南一银行交易员说.他指出,中间价比预想的回调幅度大了一些,但总体来讲还是比较平稳.对於春节前後外汇市场的走势特征,他认为,一般在长假之前,市场对於美元的需求将会有一个集中释放的阶段,而在这之後,结汇有可能占据相对上风.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水475点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3492元.[CNY/CN]
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印度股市:尾盘回吐涨幅且连续第二个交易日收跌,因人们担心下周开始公布的公司季度财报将大多显示获利成长大幅放缓,并将在近期内给市场带来下行压力.指标BSE指数.BSESN收跌0.16%,或25.56点,报15,857.08点,盘中一度上涨0.6%.17只成分股收低.[.BO]
印度汇市:印度卢比收跌,结束一连两天的涨势,因印度股市表现动荡,而且欧债危机忧虑压低欧元兑美元.卢比兑美元INR=D2收报52.98/99,较周三收位52.95/96跌0.06%,盘中曾触及52.6175日高.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,415.480点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.98%,报760.44点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.76%,报32.0200卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.69%,报40.9325卢布.
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巴西股市:拉丁美洲股市下挫,因持续的欧元区债务担忧盖过了美国经济数据强於预期的影响.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌1.38%,报58,546.08点,为自12月28日以来最大跌幅.[ID:nN1E8040D1]
巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元下跌,领跌拉丁美洲货币,因欧洲主权借款成本增加,引发人们对政府违约、银行放贷减少和全球经济放缓的担忧.巴西雷亚尔兑美元BRBY跌0.73%,报1.8397.[ID:nN1E804083]
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南非股市:四天来首次收低,约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌逾1%,受蓝筹电信股MTN (MTNJ.J)和黄金矿产股拖累.该股指跌1.05%,报29,058.39点.综合指数.JALSH跌0.91%,报32,599.06点.[.J]
南非汇市:南非兰特兑美元一度触及两周低位并跌破重要水准,追随其它新兴市场货币兑美元跌势,因投资者削减风险资产.南非兰特兑美元ZAR=D3本地市场跌1.5%,报8.2490,为12月22日以来最低.[ZAR/](完)
--编译 许娜;审校 张荻
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)