〔金砖国家〕1月5日股汇市收盘纵览

中国股市:沪综指周四收跌1%至近34个月新低,受创业板再融资制度建设加速消息,深市小盘股全面暴跌,亦拖累沪指走低,沪市金融板块的上涨亦难粉饰大盘颓势.分析人士称,随着高估值的中小盘股"挤泡沫"持续,短线股指料向下考验2,100点支撑.沪综指.SSEC收报2,148.452点,跌20.938点或0.97%,此前收盘低位为2009年3月13日的2,128.848点.深市创业板指数大跌5.69%.沪深300指数2012年1月合约CIFF2尾盘报2,292.0点,跌0.93%,成交量为313,766手.[.SSCN]

香港股市:收高,受石油类股强势所拉抬,但成交低落及防御类股走强,表明市场戒慎以对,因全球市场再度担忧欧元区情势;目前最新亮点为法国今日稍晚的标债状况.恒生指数.HSI收高0.46%至18,813.41点,恒生国企指数.HSCE收涨0.46%至10,140.92点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四跟随中间价小幅收低,受隔夜美元指数反弹牵动.因欧债危机前景未明,美元近一阶段预计维持相对强势."我觉得在一季度,人民币都不会有太强的升值动力,主要是外围的环境非常的不明朗,"华南一银行交易员说.他指出,中间价比预想的回调幅度大了一些,但总体来讲还是比较平稳.对於春节前後外汇市场的走势特征,他认为,一般在长假之前,市场对於美元的需求将会有一个集中释放的阶段,而在这之後,结汇有可能占据相对上风.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水475点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3492元.[CNY/CN]