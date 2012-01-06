〔EIA库存周报〕美国上周原油库存意外增加221万桶,油品增幅亦超预期

* 库欣库存降至25个月最低

* 原油库存意外增加

* 油品库存增幅超出预期

路透纽约1月5日电---美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示,上周美国原油库存意外增加,因进口上升;油品库存亦增多,因炼油厂提高产能利用率.

数据显示,截至12月30日当周,美国原油库存增加221万桶.路透调查分析师预估为减少20万桶.

美国石油协会(API)周三公布的数据为,上周原油库存减少440万桶.

EIA数据公布後,美国原油期货CLc1先是扩大跌幅,但随後重获些许动能.

EIA数据显示,原油进口增长34,000桶/日,至899万桶/日,炼厂产能利用率上升0.8个百分点,至85%.分析师原预计为增长0.4个百分点.

汽油库存增长248万桶,超出分析师预计的增长130万桶.

馏分油库存增加322万桶,超出分析师预计的增长80万桶.

库欣库存下降61.3万桶,至2,930万桶,为2009年11月来最低一周水平.

EIA数据显示,馏分油需求在过去四周里同比增长0.9%,汽油需求下降4.9%.(完)