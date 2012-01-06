〔中国个股〕中国北车预计2011年净利润同比增长50%以上

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透上海1月6日电---中国轨道交通装备制造商--北车股份有限公司601299.SS周五发布业绩预增公告,经初步测算,预计公司2011年实现归属於母公司股东的净利润比上年同期增长50%以上.
公告指出,2010年公司归属於母公司股东的净利润为19.09亿元人民币.而2011年,由於中国铁路以及城市轨道交通持续快速发展,公司主要业务板块的营业收入较上年度有较大幅度增长.
中国北车2011年第三季度实现净利5.89亿元,同比下降13%.前三季共实现净利21.93亿元,同比增长约65%.[ID:nCN1184550]
在国务院要求对高铁安全大检查之後,中国北车决定主动召回在京沪高铁多次出现故障的CRH380BL型动车组,总数为54大列,整改费用由其自行承担.据报导,召回动车组已经过整改,经第三方评估确认合格,分批投入运营.[ID:nCN1218652]
中国北车周四收报4.14元,过去一个月下跌17.52%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 林高丽
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