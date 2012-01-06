〔中国个股〕中国北车预计2011年净利润同比增长50%以上

路透上海1月6日电---中国轨道交通装备制造商--北车股份有限公司601299.SS周五发布业绩预增公告,经初步测算,预计公司2011年实现归属於母公司股东的净利润比上年同期增长50%以上.

公告指出,2010年公司归属於母公司股东的净利润为19.09亿元人民币.而2011年,由於中国铁路以及城市轨道交通持续快速发展,公司主要业务板块的营业收入较上年度有较大幅度增长.

中国北车2011年第三季度实现净利5.89亿元,同比下降13%.前三季共实现净利21.93亿元,同比增长约65%.[ID:nCN1184550]

在国务院要求对高铁安全大检查之後,中国北车决定主动召回在京沪高铁多次出现故障的CRH380BL型动车组,总数为54大列,整改费用由其自行承担.据报导,召回动车组已经过整改,经第三方评估确认合格,分批投入运营.[ID:nCN1218652]

中国北车周四收报4.14元,过去一个月下跌17.52%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)