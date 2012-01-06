更正:〔韩国股市〕盘初下跌,三星电子获利预估未能提振股价大涨

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(更正:因原文有误,标题及内文第一段应改为"盘初下跌",非"开盘下跌"及"开低")
路透首尔1月6日电---韩国股市周五盘初下跌,因欧元区忧虑重现.法国发债成本上升打击了美股隔夜涨势带来的乐观情绪,彰显出市场对欧债危机的担忧.
炼油类股盘初领跌,SK Innovation(096770.KS)和S-Oil Corp(010950.KS)分别下跌0.97%与1.83%.
三星电子(005930.KS)基本与大盘保持一致,此前公布创纪录高位的第四季获利预估.
综合股价指数(KOSPI).KS11跌0.2%,至1,860.00点.(完)
--编译 程琳;审校 张荻
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路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)