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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 13:31 BJT

更正:〔韩国股市〕盘初下跌,三星电子获利预估未能提振股价大涨

(更正:因原文有误,标题及内文第一段应改为"盘初下跌",非"开盘下跌"及"开低")

路透首尔1月6日电---韩国股市周五盘初下跌,因欧元区忧虑重现.法国发债成本上升打击了美股隔夜涨势带来的乐观情绪,彰显出市场对欧债危机的担忧.

炼油类股盘初领跌,SK Innovation(096770.KS)和S-Oil Corp(010950.KS)分别下跌0.97%与1.83%.

三星电子(005930.KS)基本与大盘保持一致,此前公布创纪录高位的第四季获利预估.

综合股价指数(KOSPI).KS11跌0.2%,至1,860.00点.(完)

--编译 程琳;审校 张荻

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