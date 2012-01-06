更正:〔国际油市〕美国原油期货下滑,因美元走强

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(更正:因译文有误,内文第五段应为上周美国原油库存意外增加"221万桶",而非"210万桶")
路透珀斯1月6日电---美国原油期货周五下跌,因美元走强,同时政府数据显示美国原油供给增加,此影响盖过了市场对伊朗情势及尼日利亚和伊拉克供给的忧虑.
0008GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货2月合约CLG2跌0.21美元至每桶101.60美元.
伊朗对中国和日本的石油出口可能会减少,因(西方国家)针对伊朗核计划采取新的措施阻止其原油出口.
皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS已对尼日利亚伯尼轻质原油出口宣布不可抗力.
美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示,上周美国原油库存意外增加221万桶,因进口上升;汽油库存增长248万桶,馏分油库存增加322万桶.[EIA/SCN]
独立石油分析师Pieter Kulsen的数据显示,上周欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的柴油库存下降4.2%,至2011年11月初以来最低水平.(完)
--编译 侯向明/肖群英;审校 孙茉莉/张荻
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)