更正:〔国际油市〕美国原油期货下滑,因美元走强

(更正:因译文有误,内文第五段应为上周美国原油库存意外增加"221万桶",而非"210万桶")

路透珀斯1月6日电---美国原油期货周五下跌,因美元走强,同时政府数据显示美国原油供给增加,此影响盖过了市场对伊朗情势及尼日利亚和伊拉克供给的忧虑.

0008GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货2月合约CLG2跌0.21美元至每桶101.60美元.

伊朗对中国和日本的石油出口可能会减少,因(西方国家)针对伊朗核计划采取新的措施阻止其原油出口.

皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)RD.AS已对尼日利亚伯尼轻质原油出口宣布不可抗力.

美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示,上周美国原油库存意外增加221万桶,因进口上升;汽油库存增长248万桶,馏分油库存增加322万桶.[EIA/SCN]

独立石油分析师Pieter Kulsen的数据显示,上周欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的柴油库存下降4.2%,至2011年11月初以来最低水平.(完)