〔美国经济〕消费者2011年第三季拖欠还贷情况有所改观--ABA

路透华盛顿1月4日电---美国银行业协会(ABA)周四公布数据显示,2011年第三季,美国按时缴纳房贷还款的消费者增多,一项衡量消费者贷款拖欠情况的广泛指标降至四年低点.

该协会称,消费者摆脱债务的努力取得了进展.

协会首席经济学家James Chessen称:"经济出现细微改善,例如汽油价格下跌和就业市场好转,都减轻了消费者背上的一些压力."

2011年第三季所有账户的房贷拖欠率降至4.12%,第二季为4.38%.

一项更加广泛的拖欠率指标在第三季由2.88%降至2.59%,为2007年第三季来最低.该指标包含诸如汽车和个人贷款等八个类别.

但在ABA衡量的部分类别中,消费者第三季还款情况恶化.

信用卡拖欠率由第二季的3.22%微升至3.25%.

房屋第二抵押信贷拖欠率亦小幅上升,由第二季的1.91%升至1.93%.

ABA对拖欠贷款的定义是超过还款日期至少30天.

Chessen预计,综合指数会继续下跌,部分原因是经济前景变得光明.(完)