〔路透调查〕预计日圆当前强势在2012年仅会稍有减弱

路透班加罗尔1月5日电---路透调查显示,日圆当前的强劲走势在未来一年仅会略有减弱,越来越多的证据表明,美国经济加速成长推动美元升值,但同时并没有严重削弱日圆.

本周路透调查中逾60位受访分析师的预估中值显示,一个月後美元兑日圆料在77日圆附近,与周四水准接近,六个月後将达到78,到2012年12月或达80日圆.

这是十几年来路透调查中分析师对日圆年末汇率水准预估的最高位,突显出日本当局在重新压低日圆以扶助出口型经济一事上面临的严重困境.

美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,截至12月27日当周日圆呈现净多头仓位,意味着日圆在未来几个月都将在当前水准上保持强势.

日圆在去年多数时间里大起大落,一方面日圆需求增大,但同时日本当局对外汇市场的干预也让日圆走势反复.

日圆/美元在去年头几个月里贬至85日圆左右,随後又在地震,海啸及核危机後走强至75日圆.

2011年日圆以超过5%的涨幅报收,因震後大量海外资金汇回日本.

日圆的迅速升值促使日本当局数次干预外汇市场,总计花费14.3万亿日圆以保护国内经济,但效果有限.

"就美元/日圆而言,日本财务省和央行在市场内积极干预...的可能性一直存在."富国银行外汇分析师Nick Bennenbroek表示.

他认为,日圆不大可能大幅贬值,目前美国利率处在近零水准,与日本利率水平接近,并不会让人特别青睐美元.

尽管分析师预计2012年日圆逐步走弱的趋势不会发生变化,但日圆仍面临来自外部的挑战,譬如经济形势恶化,尤其是欧元区和美国.

一方面欧元区今年将再度受到考验,同时外界普遍预期美国联邦储备理事会(美联储)将采取新一轮量化宽松政策以刺激房屋市场的复苏,因这是美国经济实现真正复苏的关键.

两者都可能为日圆提供支撑,因日圆属於避险货币,而美联储进一步开动印钞机将使美元走弱.

法国东方汇理银行首席外汇分析师Mitul Kotecha谈到美联储出台进一步刺激举措时表示,"这种可能性很大...但我们认为联储的主要目标会放在抵押贷款支持证券(MBS)市场,第三轮量化宽松计划对美元的影响可能十分有限."

预计1月日圆波动率将会上升,年率化波动率料从12月时的4.8%上升至6.7%.(完)