〔中国个股〕重庆啤酒称其控股股东重啤集团及重庆轻纺无减持股份意向

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透上海1月6日电---针对重庆啤酒集团及其控股股东重庆轻纺集团欲减持中国重庆啤酒(600132.SS)的市场传闻,该公司周五公告称消息为假,未有减持公司股份意向.
公司董事会秘书、董事长,及重庆轻纺控股(集团)公司董事长均指出,没有与投资者讨论重啤集团有意减持重庆啤酒股份的情况发生,相关报导并不属实.
重庆啤酒自2011年12月23日停盘至今,此前公司称其正研制的乙肝疫苗或会失败,大成基金多次下调其估值.大成基金并以持股10%以上股东身份,提议重庆啤酒召开临时股东大会罢免其董事长.[ID:nCN1279864]
重庆啤酒停盘前收报28.45元,过去一个月下跌58.78%.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)