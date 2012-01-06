〔中国个股〕重庆啤酒称其控股股东重啤集团及重庆轻纺无减持股份意向

路透上海1月6日电---针对重庆啤酒集团及其控股股东重庆轻纺集团欲减持中国重庆啤酒(600132.SS)的市场传闻,该公司周五公告称消息为假,未有减持公司股份意向.

公司董事会秘书、董事长,及重庆轻纺控股(集团)公司董事长均指出,没有与投资者讨论重啤集团有意减持重庆啤酒股份的情况发生,相关报导并不属实.

重庆啤酒自2011年12月23日停盘至今,此前公司称其正研制的乙肝疫苗或会失败,大成基金多次下调其估值.大成基金并以持股10%以上股东身份,提议重庆啤酒召开临时股东大会罢免其董事长.[ID:nCN1279864]

重庆啤酒停盘前收报28.45元,过去一个月下跌58.78%.(完)

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