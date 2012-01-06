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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 08:52 BJT

〔韩国汇市〕韩元追随欧元跌势,韩债几无变动

路透首尔1月6日电---韩元周五盘初下跌,此前欧元兑美元挫跌至逾一年最低水平,受欧元区融资担忧和美国经济数据强劲影响.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KRW=KFTC报1,156.2,周四收报1,152.7.

三年期公债期货3月合约KTBc1跌0.01,至104.62.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,156.2 1,152.7

日圆/韩元JPYKRW=R 14.9734/883 15.0039/346

韩国公债期货KTBc1* 104.62 104.63

韩国综合股价指数.KS11 1,852.40 1,863.74

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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