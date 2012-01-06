〔韩国汇市〕韩元追随欧元跌势,韩债几无变动

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透首尔1月6日电---韩元周五盘初下跌,此前欧元兑美元挫跌至逾一年最低水平,受欧元区融资担忧和美国经济数据强劲影响.
0025GMT,韩元兑美元KRW=KRW=KFTC报1,156.2,周四收报1,152.7.
三年期公债期货3月合约KTBc1跌0.01,至104.62.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,156.2 1,152.7
日圆/韩元JPYKRW=R 14.9734/883 15.0039/346
韩国公债期货KTBc1* 104.62 104.63
韩国综合股价指数.KS11 1,852.40 1,863.74
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 肖群英;审校 隋芬
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路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
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