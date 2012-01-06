《中国重要政经日程》--1月6日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
=============================今日重要政经日程==========================
1/6(五)
--由《每日经济新闻》主办的2012中国投资年会在北京举行.
=============================近日重要政经日程==========================
1/7(六)
--第十六届中国资本市场论坛在北京举行.
--第九届中国文化产业新年论坛在北京举行,至8日.
--第四届建设创新型国家大会在北京举行,至8日.
1/8(日)
--第十三届北大光华新年论坛在北京举行
--2012长江年度论坛在三亚举行.
1/9(一)
--第二届中国小额信贷机构联席会年会在北京举行.
--第二届中国县域经济发展高层论坛在北京举行.
2/4(六)
--中国企业家论坛第十二届年会在北京举行,至6日.
3/1(四)
--中国上市公司企业治理论坛在上海举行,至2日.
4/13(五)
--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 尹嫄婷
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
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