〔路透调查〕欧元1月波动率料大幅回升,因欧元区债务危机阴霾不散

路透班加罗尔1月5日电---路透月度外汇调查显示,欧元EUR=将成为1月波动最大的主要货币,因欧元区债务危机持续,令人时刻担忧发生又一轮信贷动荡的可能,且区内部分核心成员国恐难保AAA评级.

上述预测基於路透1月汇率调查预估值的标准差,并参考上月的一个月波动年率实际水准.

欧元兑美元1月的年率化波动率料从上月的7.8%回升至10.8%.

过去10年欧元的年率化月度波动率均值是10.1%,而日圆和英镑则分别为9.9%和8.9%.

根据测算,1月日圆兑美元JPY=的月度年率化波动率料从12月的4.8%升至6.7%,英镑GBP=波动率料从8.6%降至6.7%.

分析师表示,路透汇率调查中所得预估值的发散程度为未来一个月汇率的波动性提供了一个领先指标.

统计分析师表示,分析师对於某一货币预估值的发散程度越高,接下来一月该货币对应的一个月年率化波动率也就可能越高.

对於未来月度年率化波动率的预估被用来计算外汇期权的价值.通常而言,作为衡量金融风险的一项指标,一种货币的预估交易区间越宽,就意味着购买相关期权的成本越高.(完)