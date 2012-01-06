〔新加坡个股〕中国天宇集团未按交易所指定期限委任特别审计师

路透新加坡1月6日电---中国纺织厂商天宇集团(China Sky Chemical Fibre)未在新加坡交易所规定的期限委任特别审计师.在新加坡,这种上市公司违抗证交所指令的情况很少见.

去年11月新加坡交易所要求天宇集团指定特别审计师,调查该公司与自身的审计委员会主席之间的交易,以及在中国的一桩未成功的购地案和其它事项.

不过天宇集团表示,新交所此举没有正当理由,不符合公司和股东的利益.该公司还针对新交所的谴责发布了一系列的回应,包括双方之间的电子邮件.

在新加坡金融管理局的支持下,新加坡交易所给天宇集团设定了1月5日的最後期限,要求其在此之前指定特别审计师.

天宇集团未在最後期限前委任特别审计师,而是在周四晚些时候宣布,由於未执行新加坡交易所的指令,公司的三名独立董事已经离职,立即生效.

CIMB Research主管Kenneth Ng说:"我认为一家公司采取如此对抗姿态,这在新加坡是第一例...交易所将不得不采取行动保护少数股股东的权益."(完)