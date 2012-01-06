〔新加坡个股〕中国天宇集团未按交易所指定期限委任特别审计师

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透新加坡1月6日电---中国纺织厂商天宇集团(China Sky Chemical Fibre)未在新加坡交易所规定的期限委任特别审计师.在新加坡,这种上市公司违抗证交所指令的情况很少见.
去年11月新加坡交易所要求天宇集团指定特别审计师,调查该公司与自身的审计委员会主席之间的交易,以及在中国的一桩未成功的购地案和其它事项.
不过天宇集团表示,新交所此举没有正当理由,不符合公司和股东的利益.该公司还针对新交所的谴责发布了一系列的回应,包括双方之间的电子邮件.
在新加坡金融管理局的支持下,新加坡交易所给天宇集团设定了1月5日的最後期限,要求其在此之前指定特别审计师.
天宇集团未在最後期限前委任特别审计师,而是在周四晚些时候宣布,由於未执行新加坡交易所的指令,公司的三名独立董事已经离职,立即生效.
CIMB Research主管Kenneth Ng说:"我认为一家公司采取如此对抗姿态,这在新加坡是第一例...交易所将不得不采取行动保护少数股股东的权益."(完)
--编译 王洋;审校 张涛
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)