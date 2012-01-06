《中国股市盘前看点》--1月6日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--欧元区11月零售销售

--欧元区12月企业景气指数

--欧元区11月失业率

--美国12月失业率和非农就业岗位变动

**宏观经济和政策面**

--中国商务部市场运行和消费促进司副司长王斌预计,2012年中国社会消费品零售总额增长14%以上.考虑到目前消费增速出现减缓势头,需结合经济结构调整、可持续和民生发展,研究出台新的促进消费的政策措施.[ID:nCN1322816]

--路透综合22家机构预测中值结果显示,中国国内通胀将从11月的4.2%回落至12月的4.0%,而2011年第四季度的GDP也将放缓至8.7%,之前第三季度为9.1%.[ID:nCN1321558]

**重点行业和公司**

--财政部财政科学研究所所长贾康表示,继上海、重庆首推试点之後,房地产税推广范围将继续扩大,最有可能跟进的就是类似于广州、南京这样的大城市.[ID:nCN1322896]

--中国北车601299.SS发布业绩预增公告,经初步测算,预计公司2011年实现归属於母公司股东的净利润比上年同期增长50%以上.[ID:nCN1322842]

--针对重庆啤酒集团及其控股股东重庆轻纺集团欲减持重庆啤酒(600132.SS)的市场传闻,重庆啤酒董事长、重庆轻纺集团董事长均表示消息为假,未有减持公司股份意向.

--金地集团(600383.SS)2011年实现签约金额309.2亿元,大大低於年初制定的400亿元销售目标.不过,该公司去年销售业绩依然同比增长9.1%.

**海外动向**

--美国股市道指周四近收平,标普500和Nasdaq指数收涨,银行股领涨,但欧洲股市走势再度挣扎,显示投资者押注相对强劲的美国经济将扶助美股表现超越其他国家和地区的股市.道琼工业指数下跌2.72点或0.02%,至12,415.70点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短线向下考验2,100点支撑.(完)

--整理 冉莹; 审校 林高丽

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

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