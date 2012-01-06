〔中国金融〕四大行2011年信贷投放基本低於年度计划--媒体

路透北京1月6日电---财新网周四晚报导,2011年中国四大国有商业银行新增人民币贷款基本在年度计划的下限,主要受制於规模调控、贷存比和资本充足率三因素.

财新报导援引同业数据称,去年中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)新增人民币贷款8,180亿元,略低於当年8,200亿元的下限目标;建设银行(601939.SS)(0939.HK)以7,270亿元位列第二,也略低於7,500亿元的年度计划.

农业银行(601288.SS)(1288.HK)6,200亿元,基本与目标持平;中国银行(601988.SS)(3988.HK)5,070亿元,远低於年初制定的计划6,000亿元.

有银行高管指出,2012年制约银行信贷投放的因素中,贷存比和资本充足率的硬约束依然存在,而规模管控料也难有大的松动,所以主要银行的信贷投放短期难有较大突破,仍将持续平稳增长.

在存款方面,据权威统计数据,经过年底的突击作战,四大行在2011年年末的新增人民存款的时点数均超过9,000亿元,其中工行以1.3万亿元领先同业,建行以1.05万亿位列第二,农行以9,900亿排在第三,中行以9,500亿位列第四.

不过工行对今年存款形势的判断并不乐观.有接近工行的消息人士向财新表示,2012年工行人民币存款增长比同期贷款增长速度要低大约两个百分点左右,但增速仍在两位数以上.

而建行2012年的目标为1.3万亿元;中行则表示,全力以赴拉存款是2012年工作的重中之重,今年信贷规模要根据存款来决定.

中国央行将於近期公布去年12月信贷数据,接受路透调查的23构预测中值显示,随着中国央行开始考虑逐步放松货币政策,以抵御全球经济增长放缓对国内经济的冲击,2011年12月新增人民币贷款料升至6,000亿元人民币,较上月有所增加.

若以12月新增人民币贷款6,000亿元计,2011年全年新增贷款总额为7.4万亿元,略低於市场原本预期的约7.5万亿元.[ID:nCN1321474] (完)