《全球主要国家债券发行预告》--1月6日-1月13日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1月6日(五)
东京--日本标售三个月期贴现债券.
伦敦--英国标售国库券.
1月9日(一)
巴黎--法国标售BTF国库券(1350).
法兰克福--德国标售约40亿欧元、六个月期Bubill债券,将於2012年7月11日到期.
华盛顿--美国财政部标售13周期和26周期国库券.
1月10日(二)
东京--日本标售六个月期贴现债券.
伦敦--英国标售7亿英镑票息0.75%、2047年到期的通胀保值公债.
雅典--希腊标售26周期国库券
华盛顿--美国财政部标售三年期公债.
华盛顿--美国财政部标售四周期和52周期国库券.
1月11日(三)
东京--日本标售三个月期贴现债券.
法兰克福--德国标售40亿欧元、2017年2月24日到期的五年期公债(Bobl).
渥太华--加拿大标售两年期公债.
华盛顿--美国财政部标售10年期公债.
伦敦--英国标售30亿英镑票息3.75%、2021年到期的公债.
1月12日(四)
东京--日本标售10年期公债.
罗马--意大利标售BOT短期债券.
华盛顿--美国财政部标售30年期公债.
罗马--意大利标售票息3.25%,2016年4月30日到期公债;票息4.25%,2016年10月31日到期公债
马德里--西班牙标售票息4.00%,2015年7月30日到期公债;票息3.25%,2016年4月30日到期公债;票息4.25%,2016年10月31日到期公债
1月13日(五)
罗马--意大利标售五年期BTP固息公债.
伦敦--英国标售国库券.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
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