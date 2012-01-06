《中国报摘》--其他报纸重要消息1月6日(I)

**上海证券报**

--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)截至2011年12月31日的股东名单显示,继去年10月10日首次增持1,458.4万股後,中央汇金公司在随後两个多月时间内再度大举买入3,847万股,年末持股数已增至1,236.94亿股,持股比例升至35.43%.

--财政部财政科学研究所所长贾康表示,继上海、重庆实施房地产税试点之後,"类似广州、南京这样的大城市,以及一些中西部的二、三线城市都不排除跟进实施的可能."

--从浙江平湖市人民法院获悉,浙江协成硅业有限公司进入破产清算,料是国内首家破产的多晶硅厂.资料显示,该公司於2008年7月成立,注册资金2.5亿元人民币,是一家开发、生产三氯氢硅、多晶硅、单晶硅、硅片及太阳能光伏电池组件的高科技民营企业.其一期投资8.5亿元建成的多晶硅项目,已於2010年底投产.

--渤海租赁称,其出资16.5亿元,占比为55%的皖江金融租赁有限公司获准开业.

--中国最大电力设备供应商--上海电气(601727.SS)(2727.HK)和美国斯必克集团联合成立合资企业,上海电气拥有合资公司55%股权.合资公司将为市场提供空冷设备(包括直接及间接空冷系统)以及汽水分离器(MSR).

**人民日报**

--中国交通运输协会常务副会长王德荣称,不能因为一次事故就对铁路建设尤其是高铁建设盲目猜疑.铁路还是要加快建设,关键是实施铁路投融资改革.

--中国国家发改委宏观经济研究院研究员林兆木撰文称,中国只有积极推进生产要素价格市场化改革,才能以经济手段迫使市场主体出於追求自身利益去节约资源、保护环境,从而加快经济发展方式转变.

--中国国家邮政局局长马军胜称,中国将稳妥有序开放国内快递市场,并鼓励有条件的企业上市融资.

**第一财经日报**

--证监会一位人士表示,不存在有关媒体报导的"证券借贷交易所".该人士还称,证券金融公司目前仍在进行转融通业务的筹备工作.

--首钢集团董事长朱继民认为,今年对於钢铁行业来说是真正进入行业寒冬的初期,因此从现在起,全行业应该开始做好应对更加困难环境的准备;另外,据悉武钢集团拟下调2012年全年经营计划:年销售额调至2,300亿元,利润调至30亿元,而其2011年利润额超过35亿元.

**21世纪经济报 道**

--中国最大的智库--中国社会科学院近日新成立了三大机构:财经战略研究院、亚太与全球战略研究院和社会发展战略研究院.

--一位核电业内人士透露,中核集团旗下优质资产平台中国核能电力股份有限公司上市工作日前获得国家证监会批复.批复内容主要是国务院对中国核能上市工作的特批,意味着中国核能上市工作所需要的审批周期将缩短.

--证监会发审委公告称,将於今日审核中国北车601299.SS配股方案.

--数据显示,工行、农行(601288.SS)(1288.HK)、中行(3988.HK)(601988.SS)、建行(0939.HK)(601939.SS)四大行在经历短暂存款大规模流失後,2011年12月份最後一周完成了存款大逆转,当月人民币存款新增1.25万亿,为近三年来单月新增存款之最.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/邵晓忆; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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