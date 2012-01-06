巴菲特将献唱央视网络春晚

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月5日电---亿万富翁巴菲特将以最奇特的方式出现在无数中国人面前，他将为中央电视台网络春节联欢晚会献唱。
新华社引述央视网络春晚核心主创成员王平久的话称，巴菲特专门为晚会录制了吉他自弹自唱的节目。巴菲特是伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）(BRKa.N)的执行长，曾投资中国汽车厂商比亚迪(1211.HK)。
王平久称：“大家都知道巴菲特是股神，其实他歌唱得也不错。”
新华社称，王平久未透露巴菲特所演唱歌曲的详情。
报导还称，央视网络春晚将於大年初一在中国网络电视台（www.cntv.cn）播出，央视等频道还将播出网络春晚的精编版。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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