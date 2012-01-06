中国反对欧盟徵收航空碳税 呼吁谈判解决

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月5日电---中国周四表示，对欧盟航空碳减排计划深感担忧并表示反对，呼吁通过谈判解决问题。此前一天，中国各大航空公司表示将拒付欧盟航空碳税。

今年1月1日起，所有出入欧盟的国际航班将被纳入欧盟碳排放交易体系（ETS），航空公司将为超出免费额度的排放买单，否则将面临每排放1吨二氧化碳100欧元的罚款。

中国外交部发言人洪磊表示：“中方反对欧盟单方面立法这一做法，并已通过双边渠道多次向欧方表达了关切。”

洪磊在例行记者会上称：“我们希望欧方慎重行事，以积极务实态度，与包括中方在内的有关方面妥善协商处理此事。”

洪磊还指出，事实上，很多国家都对欧盟这一做法持反对态度。（完）