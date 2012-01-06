中国反对欧盟徵收航空碳税 呼吁谈判解决

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月5日电---中国周四表示，对欧盟航空碳减排计划深感担忧并表示反对，呼吁通过谈判解决问题。此前一天，中国各大航空公司表示将拒付欧盟航空碳税。
今年1月1日起，所有出入欧盟的国际航班将被纳入欧盟碳排放交易体系（ETS），航空公司将为超出免费额度的排放买单，否则将面临每排放1吨二氧化碳100欧元的罚款。
中国外交部发言人洪磊表示：“中方反对欧盟单方面立法这一做法，并已通过双边渠道多次向欧方表达了关切。”
洪磊在例行记者会上称：“我们希望欧方慎重行事，以积极务实态度，与包括中方在内的有关方面妥善协商处理此事。”
洪磊还指出，事实上，很多国家都对欧盟这一做法持反对态度。（完）
--编译：黎黎 发稿：王凤昌
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
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