〔匈牙利经济〕政府承诺将寻求与IMF和EU迅速达成协议以支持金融市场

路透布达佩斯1月5日电---匈牙利周四承诺将寻求与国际放贷人迅速达成协议,以支持深陷危机的金融市场.此前政策应对不力已导致危机日益加重.

该国政府将与国际货币基金组织(IMF)和欧盟(EU)官员就新融资协议展开艰难磋商,这些官员之前明确指出,匈牙利总理Viktor Orban需改变其对新央行法案的立场,指因该法案限制了央行独立性.

匈牙利经济部长Gyorgy Matolcsy致信欧洲央行(ECB)总裁德拉吉,提议讨论并解决ECB对新央行法案的更多疑问.

负责IMF/EU谈判的部长Tamas Fellegi也表示,政府目前希望"尽快"达成新融资协议,且若放贷人所提建议符合该国利益,政府将准备讨论并加以采纳.

此前,匈牙利金融市场发生剧烈波动,本币福林暴跌,贷款成本剧增.而邻国奥地利也受到了对匈牙利曝险的牵连,债券保险成本开始上升.

部分分析师称,央行可能不得不马上加息以遏制市场上的大举抛售,将与其2008年采取的紧急措施如出一辙.(完)