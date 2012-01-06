日本已公布经济指标--2012/1/6

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 1.4%-r -0.5%-r 2月12日 --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.3% -0.5% 1月26日 --
全国核心CPI(y/y) 11月 -1.1% -0.1% 1月26日 --
工业生产(m/m) 11月 -2.6%-p +2.2%-r 1月30日 --
失业率 11月 4.5%-@ 4.5%-@ 1月30日 --
贸易收支(亿日圆) 11月 逆差6,847 逆差2,738 1月24日 --
所有家庭实质支出(y/y) 11月 -3.2% -0.4% 1月30日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 杜明霞
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)