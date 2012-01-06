〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元下滑,但兑欧元均上涨

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透惠灵顿/悉尼1月6日电---澳元和新西兰元兑美元周五陷於一周低点附近徘徊,因美国乐观的经济数据推动美元全面上扬.不过澳元和新西兰元兑欧元上涨,欧元受欧洲银行业忧虑再起的拖累.
澳元兑美元AUD=D4报1.0251美元,此前在1.0250的止损单被触发後,澳元曾在海外市场下滑1%至低点1.0232.澳元目前主要支撑位在1.0185,为0.9862/1.0387间38.2%费波纳奇回档技术位兼100日均线切入位,阻力位在1.0300.
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
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