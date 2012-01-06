〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元下滑,但兑欧元均上涨

路透惠灵顿/悉尼1月6日电---澳元和新西兰元兑美元周五陷於一周低点附近徘徊,因美国乐观的经济数据推动美元全面上扬.不过澳元和新西兰元兑欧元上涨,欧元受欧洲银行业忧虑再起的拖累.

澳元兑美元AUD=D4报1.0251美元,此前在1.0250的止损单被触发後,澳元曾在海外市场下滑1%至低点1.0232.澳元目前主要支撑位在1.0185,为0.9862/1.0387间38.2%费波纳奇回档技术位兼100日均线切入位,阻力位在1.0300.