《中国债券市场每日交易备忘》--1月6日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国四川龙蟒集团5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),农行主承
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二、新债上市:
华电煤业集团24亿元一年期短融041255001,票面利率5.94%
永州市城投10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180173,票面利率8.40%
通化市丰原投资10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180184,票面利率8.36%
兰州城投15亿元七年期固息债1180186,票面利率8.20%
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三、缴款:
河北新合作资产运营集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)企业债1180200,票面利率7.60%
江苏苏豪控股集团10亿元三年期中票,票面利率6.77%
阳泉煤业集团9亿元五年期中票1282002,票面利率5.13%
湖州交通投资集团5亿元五年期中票
杭州萧山水务集团3亿元一年期短融
中纺集团10亿元一年期短融
云南冶金集团8.5亿元五年期中票1282003,票面利率6.42%
粤水电(002060.SZ)2亿元一年期短融
中石油集团200亿元九个月期超短融011201001,票面利率4.45%
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四、还本付息:
厦门海翼集团7亿元一年期短融1181001到期兑付,票面利率4.48%
国家开发银行200亿元15年期固息债040225付息,票面利率5.48%
长兴县交通投资公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088072付息,票面利率8.13%
中国化工集团23亿元五年期固息债098001付息,票面利率3.85%
张家港金城投资公司10亿元七年期固息债1180001付息,票面利率6.23%
重庆江津区华信资产公司6亿元七年期企业债1180002付息,票面利率6.95%
重庆合川城投公司6亿元七年期企业债1180003付息,票面利率6.95%
晋中公用基础设施投资建设公司8.5亿元七年投资人选择权(4+3)企业债1180004付息,票面利率6.02%
上实集团15亿元五年期中票1182001付息,票面利率5.10%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--路透综合22家机构预测中值结果显示,中国国内通胀将从11月的4.2%回落至12月的4.0%,
而2011年第四季度的GDP也将放缓至8.7%,之前第三季度为9.1%.[ID:nCN1321558]
--中国商务部市场运行和消费促进司副司长王斌预计,2012年中国社会消费品零售总额增长
14%以上.考虑到目前消费增速出现减缓势头,需结合经济结构调整、可持续和民生发展,研究
出台新的促进消费的政策措施.[ID:nCN1322816]
==============================================================================(完)
--整理 周晓峰; 审校 李宏薇/边竞
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