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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 09:15 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标: 

  中国四川龙蟒集团5亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),农行主承  
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  二、新债上市:   

  华电煤业集团24亿元一年期短融041255001,票面利率5.94%
  永州市城投10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180173,票面利率8.40%
  通化市丰原投资10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180184,票面利率8.36%
  兰州城投15亿元七年期固息债1180186,票面利率8.20%
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  三、缴款:

  河北新合作资产运营集团5亿元七年期投资人选择权(5+2)企业债1180200,票面利率7.60%
  江苏苏豪控股集团10亿元三年期中票,票面利率6.77%
  阳泉煤业集团9亿元五年期中票1282002,票面利率5.13%
  湖州交通投资集团5亿元五年期中票
  杭州萧山水务集团3亿元一年期短融
  中纺集团10亿元一年期短融 
  云南冶金集团8.5亿元五年期中票1282003,票面利率6.42%
  粤水电(002060.SZ)2亿元一年期短融
  中石油集团200亿元九个月期超短融011201001,票面利率4.45%
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  四、还本付息:

  厦门海翼集团7亿元一年期短融1181001到期兑付,票面利率4.48%
  国家开发银行200亿元15年期固息债040225付息,票面利率5.48%
  长兴县交通投资公司15亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088072付息,票面利率8.13%
  中国化工集团23亿元五年期固息债098001付息,票面利率3.85%
  张家港金城投资公司10亿元七年期固息债1180001付息,票面利率6.23%
  重庆江津区华信资产公司6亿元七年期企业债1180002付息,票面利率6.95%
  重庆合川城投公司6亿元七年期企业债1180003付息,票面利率6.95%
  晋中公用基础设施投资建设公司8.5亿元七年投资人选择权(4+3)企业债1180004付息,票面利率6.02%
  上实集团15亿元五年期中票1182001付息,票面利率5.10%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --路透综合22家机构预测中值结果显示,中国国内通胀将从11月的4.2%回落至12月的4.0%,
而2011年第四季度的GDP也将放缓至8.7%,之前第三季度为9.1%.[ID:nCN1321558]
  --中国商务部市场运行和消费促进司副司长王斌预计,2012年中国社会消费品零售总额增长
14%以上.考虑到目前消费增速出现减缓势头,需结合经济结构调整、可持续和民生发展,研究
出台新的促进消费的政策措施.[ID:nCN1322816]
  ==============================================================================(完)

  --整理 周晓峰; 审校 李宏薇/边竞

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