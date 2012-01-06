《中国报摘》--其他报纸重要消息1月6日(II)

**证券时报**

--据悉,外汇局批准第二批10家券商香港子公司人民币境外合格机构投资者(RQFII)额度共计82亿元人民币.中金公司、国泰君安、海通证券(600837.SS)(6837.HK)等8家券商旗下香港子公司本次分别获得9亿元额度,国元证券和华泰证券旗下香港子公司则分别获得5亿元.

--工信部预测,今年国内纺织品服装消费将继续保持增长,纺织品服装出口增速将不低於同期国际贸易增速.但纺织业仍面临资金紧张,劳动力成本、环境资源成本上升等问题,今年纺织业运行压力将继续增大.

--清科研究中心统计数据显示,2011年共有235只可投资於中国大陆地区的私募股权投资基金完成募集,为2010年的2.87倍,刷新2010年创下的最高历史纪录.披露募集金额的221只基金共募集388.58亿美元,同比上涨40.7%.

--TCL集团(000100.SZ)预计,公司2011年全年实现净利润约为15.5-18亿元,较上年同期增长约230%-280%;归属於上市公司股东的净利润约为9.5-11亿元,较上年同期增长约120%-150%.

**经济参考报**

--记者从中国钢铁工业协会2012年理事会议上获悉,目前钢铁业经营状况正持续恶化,业内人士对2012年形势普遍不乐观.且据中钢协内部信息显示,2011年11月亏损钢铁企业面已扩大至约37%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 曾祥进

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