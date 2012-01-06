《中国报摘》--其他报纸重要消息1月6日(II)

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
**证券时报**
--据悉,外汇局批准第二批10家券商香港子公司人民币境外合格机构投资者(RQFII)额度共计82亿元人民币.中金公司、国泰君安、海通证券(600837.SS)(6837.HK)等8家券商旗下香港子公司本次分别获得9亿元额度,国元证券和华泰证券旗下香港子公司则分别获得5亿元.
--工信部预测,今年国内纺织品服装消费将继续保持增长,纺织品服装出口增速将不低於同期国际贸易增速.但纺织业仍面临资金紧张,劳动力成本、环境资源成本上升等问题,今年纺织业运行压力将继续增大.
--清科研究中心统计数据显示,2011年共有235只可投资於中国大陆地区的私募股权投资基金完成募集,为2010年的2.87倍,刷新2010年创下的最高历史纪录.披露募集金额的221只基金共募集388.58亿美元,同比上涨40.7%.
--TCL集团(000100.SZ)预计,公司2011年全年实现净利润约为15.5-18亿元,较上年同期增长约230%-280%;归属於上市公司股东的净利润约为9.5-11亿元,较上年同期增长约120%-150%.
**经济参考报**
--记者从中国钢铁工业协会2012年理事会议上获悉,目前钢铁业经营状况正持续恶化,业内人士对2012年形势普遍不乐观.且据中钢协内部信息显示,2011年11月亏损钢铁企业面已扩大至约37%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 曾祥进
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)