《中国报摘》--金融时报1月6日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 头版头条:
--第四次全国金融工作会议周五召开,会议将在系统性金融风险防范、金融监管协调、改进"三农"(农业、农村及农民)和小企业服务等方面取得新进展.
* 其他:
--多数业内人士认为,2012年银行面临的风险将从流动性风险转化为以信用风险为主,中小银行经营策略应以稳为主,避免盲目扩张.(完)
--整理 邵晓忆; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)