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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 09:27 BJT

《中国报摘》--金融时报1月6日

* 头版头条:

--第四次全国金融工作会议周五召开,会议将在系统性金融风险防范、金融监管协调、改进"三农"(农业、农村及农民)和小企业服务等方面取得新进展.

* 其他:

--多数业内人士认为,2012年银行面临的风险将从流动性风险转化为以信用风险为主,中小银行经营策略应以稳为主,避免盲目扩张.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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