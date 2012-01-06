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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 09:27 BJT

〔中国新债〕甘肃农垦集团周五起发8亿元固息企业债,期限七年

路透上海1月6日电---中国甘肃省农垦集团有限责任公司周五公告称,将於今日起发行8亿元人民币
固息企业债,期限七年.

  具体条款如下:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率       主体评级  发行时间      主承销商
             (亿元人民币)
  =====================================================================================
  甘肃农垦集团    8         7       前五年6.50%      AA      1/6-1/16      华龙证券  
                   (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)    
  =====================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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