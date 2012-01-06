〔中国新债〕甘肃农垦集团周五起发8亿元固息企业债,期限七年

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透上海1月6日电---中国甘肃省农垦集团有限责任公司周五公告称,将於今日起发行8亿元人民币 固息企业债,期限七年. 具体条款如下: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 甘肃农垦集团 8 7 前五年6.50% AA 1/6-1/16 华龙证券 (附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =====================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 曲伟治; 审校 曾祥进
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)