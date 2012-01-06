伊朗和西方国家有意恢复核谈

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德黑兰1月5日电---土耳其外长达乌特奥卢(Ahmet Davutoglu)周四表示，土耳其向伊朗转达了西方国家希望与伊朗就核计划恢复谈判的想法，并表达了希望尽快恢复谈判的意愿。
欧美近期的追加制裁对伊朗经济又添压力，伊朗外长萨利希(Ali Akbar Salehi)表示，该国也有意重返谈判桌。
达乌特奥卢在与萨利希共同出席的联合新闻发布会上表示，萨利希对由他转达的“西方国家希望恢复谈判的意愿”给予了“友好回应”。
达乌特奥卢在新闻发布会上表示：“双方都有意重返谈判桌，我们希望有一个好的结果。”
萨利希也证实，伊朗准备与安理会常任理事国及德国在相互认同的时间和地点恢复谈判。
他表示，欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿(Catherine Ashton)建议在土耳其举行，而後者表示同意。
萨利希表示：“我个人认为，土耳其是举行会谈的最佳地点。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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