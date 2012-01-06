〔中港个股〕中国平安委任中金等三投行负责260亿元A股可转债发行--IFR

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透1月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，按市值计全球第二大寿险企业--中国平安(601318.SS)(2318.HK)已委任三家投行，负责安排其不超过260亿元人民币（41亿美元）的A股可转债发行。
中金作为牵头行，将与瑞信方正证券和高盛高华证券一起主承销是次交易。
该债券期限为六年，票面利率不超过3%。董事会已经批准发行方案，而股东将於2月8日举行的股东大会对该方案进行投票。
募集资金将用於补充公司营运资金。若本次发行的可转债全部转股，按截至去年10月31日的数据，该公司的偿付能力充足率将从170.7%提高到194.9%。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 林高丽
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
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