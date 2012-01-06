〔中港个股〕中国平安委任中金等三投行负责260亿元A股可转债发行--IFR

路透1月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，按市值计全球第二大寿险企业--中国平安(601318.SS)(2318.HK)已委任三家投行，负责安排其不超过260亿元人民币（41亿美元）的A股可转债发行。

中金作为牵头行，将与瑞信方正证券和高盛高华证券一起主承销是次交易。

该债券期限为六年，票面利率不超过3%。董事会已经批准发行方案，而股东将於2月8日举行的股东大会对该方案进行投票。

募集资金将用於补充公司营运资金。若本次发行的可转债全部转股，按截至去年10月31日的数据，该公司的偿付能力充足率将从170.7%提高到194.9%。(完)

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