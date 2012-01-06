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亚洲 | 2012年 1月 6日 星期五 09:37 BJT

〔离岸人民币〕中国银行香港分行6.5亿元一年期点心存款证票息为2.5%--IFR

路透1月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大外汇业务银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)的香港分行完成6.5亿元人民币（1.02亿美元）一年期点心存款证发行，票息定於2.5%。

汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)牵头该交易。缴款日为1月12日。

中国银行香港分行和中国银行（香港）(2388.HK)在2011年合计发行197.61亿元人民币存款证，其中181.2元在2012年内到期。(完)

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--整理 乔艳红; 审校 曾祥进

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