〔离岸人民币〕中国银行香港分行6.5亿元一年期点心存款证票息为2.5%--IFR

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透1月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大外汇业务银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)的香港分行完成6.5亿元人民币（1.02亿美元）一年期点心存款证发行，票息定於2.5%。
汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)牵头该交易。缴款日为1月12日。
中国银行香港分行和中国银行（香港）(2388.HK)在2011年合计发行197.61亿元人民币存款证，其中181.2元在2012年内到期。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 曾祥进
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
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