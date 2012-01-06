《热点透视》中国专利申请量领先,亮丽数字下暗藏创新落後现象

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Reynolds Holding 编译 李春喜

路透纽约1月5日电---2011年在中国申请专利的数量很可能雄冠全球.但许多申请案的品质欠佳,以及较高的外国人士申请比重,却与自主创新大幅增长的表象不符.

中国激增的专利申请数量无疑是惊人的,尤其是考虑到中国直到1984年才有专利法规保护发明人权利的事实.从那之後,中国签署了大多数重要国际知识产权保护协议并且颁发了数百万个专利.汤森路透的报告显示,在2006-2010年期间,中国专利申请量由大约17.1万个激增至31.4万个.根据这样的增长速度,去年中国专利的申请数量可能将首次超过日本和美国.

但专利申请量增加未必等同于创新成长.大多数的发明,尤其是涉及软件等科技类的,根本没有取得专利.而且,中国保护的部分专利所具有的价值也相对较低.政府的鼓励措施导致许多质量可疑的专利申请,其中多数申请的是不需要官方评估的低等级专利.根据北京航空航天大学最近的一项研究,即使是由中国申请人提出的较高水平专利,其所具有的价值整体上也仅相当於美国、日本或欧洲申请人申请专利的一小部分.

另外,只有极少数的中国公司或个人会到国外申请专利,这也表明许多发明创新根本不值得争取国际性保护,至少目前如此.根据汤森路透数据,只有5.6%的中国发明在国外申请获得保护,而美国和日本的比率分别为近一半和逾三分之一.

波士顿大学专利专家James Bessen称,截止去年8月,在中国申请的高水平专利多数仍然为外国人拥有,他们申请专利的目的是为了防止产品被仿冒.尽管中国的专利保护执法已经有所改善,但仍然漏洞甚多.自2006年以来,中国的侵权诉讼数量超过任何其他国家,但多数情况下判决的赔偿金数额较小.

不过情况正在迅速发生改变.中国国内专利申请数量正在增长,国内专利申请占比从2006年的52%大幅增长至2010年的73%.而且,目前中国公司每年获得美国专利的数量超过1,000件,而1999年仅为90件.而且中国的新法规也提高了专利授予门槛.即便如此,中国在专利申请数量上的领先可能掩盖发明创新落後的现象.不过谁又能肯定这个差距不会很快缩小呢.(完)