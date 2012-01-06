〔中国证券〕外管局已向中金等发放第二批RQFII额度共82亿元--报载

路透上海1月6日电---证券时报周五报导引述券商消息称,中国国家外汇管理局昨日批准了第二批10家国内券商香港子公司人民币境外合格机构投资者(RQFII)额度,共计82亿元人民币.而此前外管局曾首批放行10家机构107亿RQFII额度。

报导指出,中金公司、国信证券、光大证券(601788.SS)、国泰君安、海通证券(600837.SS)、广发证券(000776.SZ)、招商证券(600999.SS)、中信证券(600030.SS)(6030.HK)八家券商旗下香港子公司本次分别获得9亿元RQFII人民币额度,国元证券(000728.SZ)和华泰证券(601688.SS)两家券商旗下香港子公司则分别获得5亿元人民币RQFII额度.

报导表示,上述10家券商子公司的托管行均为中国银行(601988.SS)(3988.HK).至此,包括8家基金和12家券商旗下的香港子公司在内的20家机构已获189亿元人民币的额度.

报导称,考虑到中金公司和国信证券香港子公司旗下又分别设立了一家资产管理公司,因此造成牌照持有方和业务开展方属不同公司.对此,外管局要求,中金公司和国信证券的香港子公司需要经过完备的法律授权程序,中金公司和国信证券香港子公司旗下的资产管理公司方可开展相关业务.

此外,外汇局在相关批文中还表示,本次获批的10家券商香港子公司开展RQFII业务时,以公募形式募集的RQFII产品,人民币汇入汇出的频率可以放宽至每日;但以私募形式募集的RQFII产品,人民币汇入汇出的频率不得高於每月一次.

上月中旬,中国证券监督管理委员会公布RQFII相关试点办法,允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场,初期额度约为200亿元.(完)