〔路透调查〕加元兑美元在欧债危机缓解前难以回升至平价

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透多伦多1月5日电---周四公布的路透调查显示,受欧洲债务危机影响,加元兑美元未来几个月将小幅下跌,一年後回升至平价.
与上个月的调查相比,此次调查对加元的乐观情绪略有下降.参与此次调查的分析师仍预计,欧洲债务危机近期将会恶化,之後才会得到缓解.这与上次调查的预期一致.
调查预估中值显示,加元兑美元CAD=D4一个月後将在1.02加元,或0.9804美元,三到六个月後至1.03加元,或0.9709美元.
加元兑美元周四在1.015加元附近交投.
加元兑美元一年後料再度回升至平价,部分得益於加拿大央行将先于美国联邦储备理事会(FED,美联储)重启升息的预期.
自9月末开始下跌後,加元兑美元多数时间处於平价下方,受广泛的不确定性和市场波动影响.(完)
--编译 张荻;审校 程琳
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