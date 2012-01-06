〔香港个股〕中国宏桥正筹办最高2亿美元两年期优先有担保贷款--IFR

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透1月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第四大铝生产商--中国宏桥(1378.HK)正筹办最高2亿美元两年期优先有担保贷款，这是该公司首次涉足境外贷款市场。
摩根大通(JPM.N)，First Gulf Bank Singapore，产银亚洲金融（KDB Asia）、和新韩亚洲已预先提供8,000万美元贷款。
同时，另外两家亚洲银行也已作为承办银行加入交易。
在1月3日启动银团贷款之前，承贷总额就已达到1.6亿美元左右。该两年期贷款从11月末开始起息，以按月还款计算，预计剩余平均年限还有一年。
1月底前承诺贷款的银行将额外获得30个基点的奖励。包括额外奖励在内，承诺3,000万美元或更多贷款的银行，可获得含全部费用在内最高500个基点的价码，利率为伦敦银行间拆借利率（Libor）上浮300个基点，并获得主办银行头衔；
而提供2,000万美元贷款的银行，可得到含全部费用在内475个基点的价码，以及协办银行头衔；承贷1,000万美元的银行可得含全部费用在内450个基点的价码，以及承办银行头衔。
该贷款为一笔罕见的大宗商品关联融资，并借助摩根大通的中国大宗商品交易平台来进行。借款人将把该贷款以境内股东贷款的方式注入山东宏桥，再由山东宏桥将铝锭售予摩根大通交易部门。
随後，摩根大通将把货款打入一个境内委托支付账户，再由该账户按月向境外一个委托支付账户汇款，最後经该境外账户按月偿还上述贷款。
这种结构可以避免该贷款偿付顺序排在境内债务之後。摩根大通购货数量将不到宏桥中国总产量的10%。
另外，该贷款规定严格，附带限制杠杆及现金过度流出的条款，包括总债务与中国债务比率上限，利息覆盖率下限，流动比率下限和资本支出上限和担保比率上限等。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 曾祥进
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