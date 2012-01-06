〔香港个股〕中国宏桥正筹办最高2亿美元两年期优先有担保贷款--IFR

路透1月6日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国第四大铝生产商--中国宏桥(1378.HK)正筹办最高2亿美元两年期优先有担保贷款，这是该公司首次涉足境外贷款市场。

摩根大通(JPM.N)，First Gulf Bank Singapore，产银亚洲金融（KDB Asia）、和新韩亚洲已预先提供8,000万美元贷款。

同时，另外两家亚洲银行也已作为承办银行加入交易。

在1月3日启动银团贷款之前，承贷总额就已达到1.6亿美元左右。该两年期贷款从11月末开始起息，以按月还款计算，预计剩余平均年限还有一年。

1月底前承诺贷款的银行将额外获得30个基点的奖励。包括额外奖励在内，承诺3,000万美元或更多贷款的银行，可获得含全部费用在内最高500个基点的价码，利率为伦敦银行间拆借利率（Libor）上浮300个基点，并获得主办银行头衔；

而提供2,000万美元贷款的银行，可得到含全部费用在内475个基点的价码，以及协办银行头衔；承贷1,000万美元的银行可得含全部费用在内450个基点的价码，以及承办银行头衔。

该贷款为一笔罕见的大宗商品关联融资，并借助摩根大通的中国大宗商品交易平台来进行。借款人将把该贷款以境内股东贷款的方式注入山东宏桥，再由山东宏桥将铝锭售予摩根大通交易部门。

随後，摩根大通将把货款打入一个境内委托支付账户，再由该账户按月向境外一个委托支付账户汇款，最後经该境外账户按月偿还上述贷款。

这种结构可以避免该贷款偿付顺序排在境内债务之後。摩根大通购货数量将不到宏桥中国总产量的10%。

另外，该贷款规定严格，附带限制杠杆及现金过度流出的条款，包括总债务与中国债务比率上限，利息覆盖率下限，流动比率下限和资本支出上限和担保比率上限等。(完)

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