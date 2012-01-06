〔加拿大经济〕今年料温和增长,但诸多全球性风险隐现

* 欧美前景和石油价格是加拿大面临的主要风险

* 2012年加拿大经济增幅料在2.0%-2.5%之间

* 调查显示,加拿大人对经济的乐观情绪下降

路透多伦多1月5日电---加拿大一些顶尖分析师周四预测,2012年加拿大经济料将录得温和成长,但非常容易受到欧洲、美国和其他地区动荡局势的影响.

加拿大在全球金融危机中的表现胜过大多数西方经济体,但明年该国经济增速可能跑输美国,为本轮经济衰退以来的首次.

但加拿大大型银行的分析师警告称,鉴於全球经济成长参差不齐,多个国家实施超低利率以及外国政局充满变数,作出预测比往常更为艰难.

分析师称,这些风险包括欧洲控制其债务难题的能力,地缘政治紧张局势及其对油价的冲击.

多伦多道明银行首席分析师Craig Alexander指出:"全球经济将继续呈现出两种速度."

"发达经济体的增长速度顶多是相对温和,最後欧洲会衰退.问题在於,衰退程度是低还是高?"

另一关键政治风险是美国财政大幅收紧的可能,及其长期影响,CIBC World Markets的首席分析师Avery Shenfeld如此认为.

他表示:"2013年会是什麽样的?我认为不会比2012年好多少.问题将来自美国,他们把财政紧缩时间再推迟一年的话,2013年美国经济就将受到巨大的财政紧缩冲击."

然而,Bank of Montreal副首席经济分析师Doug Porter指出,2012年一大亮点将是美国经济相对於加拿大的表现.

Porter稍候在研究报告中称:"很长一段时间里加拿大经济都相对优於美国及其它很多工业化国家,现在看来2012年加拿大的光环将会减弱."

他预计加拿大实质国内生产总值(GDP)增幅将略低於美国,两者分别料为2.0%和2.2%,而之前六年加拿大经济增长都要快於美国.

这种观点也并非普遍存在.加拿大皇家银行(RY.TO)首席经济分析师Craig Wright就认为,2012年加拿大经济将增长2.5%左右.

最新调查显示,仅25%受访者对加拿大经济看法乐观,低於2010年12月的36%和2009年的54%.70%受访者认为加拿大正处於轻微衰退.(完)